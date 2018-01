OTTAWA — Un programme libéral qui prévoit le versement de prestations d’assurance-emploi additionnelles aux travailleurs de certaines régions frappées de plein fouet par l’effondrement des cours des ressources naturelles coûtera près de 2 milliards $, soit plus du double des estimations originales.

Le gouvernement avait mis de côté 827,4 millions $ pour ces prestations supplémentaires.

Il prévoit maintenant que la facture s’élèvera à 1,92 milliard $, essentiellement en raison de changements qui permettent à plus de travailleurs d’empocher des prestations additionnelles et de taux de chômage qui sont demeurés plus élevés pendant plus longtemps que les prévisions d’Ottawa.

Davantage de détails seront dévoilés plus tard cette année, quand le gouvernement publiera son rapport annuel sur l’assurance-emploi.

Le programme avait été mis en place en 2016 à l’intention des travailleurs de 12 régions où le marché de l’emploi s’était effondré en raison de la chute des cours de l’énergie.

La plupart des travailleurs ont reçu cinq semaines supplémentaires de prestations, pendant que les travailleurs de longue date recevaient 20 semaines de plus.

Des documents obtenus par La Presse canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information démontrent que les coûts du programme ont augmenté quand on y a ajouté trois régions et qu’on a décidé de rendre les prestations rétroactives à janvier 2015, ce qui a octroyé quelques semaines de prestations de plus aux travailleurs qui les avaient déjà épuisées.

Les travailleurs de longue date ont reçu des paiements totalisant 1,7 milliard $, même s’ils ne représentent que 28 pour cent de ceux qui ont profité du programme.