MONTRÉAL — Des investissements massifs en transport en commun et une refonte complète de la taxation dans le domaine du transport sont requis pour mettre un frein à la spirale des dépenses de transport au Québec.

C’est là la conclusion d’une discussion tenue mercredi à Montréal par des experts en transports à la suite du dévoilement d’une étude de Trajectoire Québec (anciennement Transport 2000) et de la Fondation David Suzuki, qui démontre une augmentation démesurée des coûts de transport tant pour la société en général que pour les ménages en particulier.

L’étude indique en effet que la possession et l’utilisation de l’automobile coûtent en moyenne 20 000 $ par années pour un ménage de quatre personnes, une augmentation de près de 30 pour cent (27,7) par rapport à il y a 20 ans et ce, en dollars constants, ce qui signifie une hausse annuelle moyenne de 1,4 pour cent en sus de l’inflation.

Pour les gouvernements, la croissance des coûts est encore plus grave: l’étude conclut que les dépenses publiques dans le secteur du transport automobile ont augmenté en 20 ans de près de 70 pour cent (68,9) pour atteindre près de 6,7 milliards $ par année, soit une croissance annuelle moyenne 3,4 pour cent supérieure à l’inflation.

Lors d’un panel réunissant mercredi à Montréal plusieurs intervenants du domaine du transport et de l’environnement, les participants ont cependant averti que d’éventuelles mesures visant à pénaliser ou même simplement décourager l’usage de l’automobile ne pouvaient être implantées avant qu’une offre de transport en commun efficace ne soit disponible.

Parmi les mesures proposées, en parallèle au développement intensif de transport collectif, on suggère d’éliminer les taxes sur l’essence et de les remplacer par une «taxe kilométrique», basée sur la distance parcourue par un véhicule. Bien que les automobilistes se trouvent déjà à consommer davantage d’essence — et donc payer davantage de taxes — pour de plus longues distances, on estime que le fait d’avoir une taxe directement liée au kilométrage plutôt que cachée dans le litre d’essence aurait un puissant effet dissuasif lié à l’usage de la voiture, tout en n’ayant aucun effet sur le coût final.

On suggère aussi de développer des plateformes de covoiturage, ajouter des véhicules plus légers aux circuits de nuit pour éviter la circulation d’autobus où ne prennent place que deux ou trois personnes, surtaxer l’achat de véhicules à plus grande consommation et utiliser cet argent pour subventionner l’achat de véhicules à consommation réduite, cesser d’investir dans de nouvelles routes et investir davantage dans l’entretien des routes existantes, taxer l’achat d’un deuxième ou d’un troisième véhicule pour un même ménage et ainsi de suite.

Les participants au panel ont également dénoncé la tendance des municipalités de banlieue à procéder au dézonage de terres agricoles pour y installer de gros employeurs dans des secteurs où l’offre de transport collectif est minime ou inexistante. L’exemple du Groupe Jean Coutu, récemment déménagé à Varennes en bordure de l’autoroute 30 en Montérégie a notamment été évoqué.

Ils estiment qu’il faudrait plutôt créer des pôles de développement bien desservis par le transport en commun afin de décourager l’utilisation de la voiture.