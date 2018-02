OTTAWA — Le Bloc québécois veut mettre fin au non-respect des lois québécoises dans le cadre de projets de compétence fédérale.

La députée Monique Pauzé a déposé jeudi un projet de loi pour que les lois provinciales et les règlements municipaux en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire aient préséance sur les lois fédérales.

Son projet de loi vise à modifier huit législations dont celle sur l’Office national de l’énergie et la radiocommunication pour éviter que l’installation d’oléoduc et de tours de communication ne s’effectue en contournant les lois environnementales provinciales et les décisions des conseils municipaux.

Mme Pauzé rappelle que TransCanada, le promoteur Énergie Est, avait refusé de s’adresser au ministère de l’Environnement du Québec même si le tracé de son pipeline traversait la province parce qu’il ne se sentait pas lié par les lois québécoises.

Plusieurs autres cas concernant l’installation d’antennes cellulaires se sont produits au cours des dernières années à Châteauguay, à Gatineau et à Terrebonne. Les tribunaux avaient alors invalidé la réglementation de ces villes qui empêchait leur installation.

Le projet de loi du Bloc québécois s’appliquerait aux infrastructures de compétence fédérale comme les quais, les ports, les aéroports, les infrastructures de télécommunication et les propriétés fédérales.