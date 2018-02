DRUMMONDVILLE, Qc — Trois personnes ont péri dans l’écrasement d’un hélicoptère survenu vers 21h00, jeudi, dans un champ du secteur Saint-Joachim-de-Courval, à Drummondville. Il s’agirait de deux femmes et d’un homme.

L’aéronef a pris feu après l’impact qui s’est produit près du rang Saint-Jean-Baptiste qui longe les berges de la rivière Saint-François.

Au lever du jour, vendredi, on ignorait encore la cause de l’incident. La provenance et la destination de l’appareil n’était pas connues non plus.