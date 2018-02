VANCOUVER — La Colombie-Britannique a déclassé pour la première fois l’Ontario au chapitre des tournages de films et d’émissions de télévision.

Le rapport de l’Association canadienne des producteurs révèle que 2016-2017 a été une très bonne année pour l’industrie canadienne, avec le tournage de productions valant 8,38 milliards $ — un record.

La Colombie-Britannique a toujours été parmi les trois provinces les plus courues pour les tournages, avec l’Ontario et le Québec. Ces provinces offrent toutes des crédits d’impôt et des incitatifs aux producteurs.

Cette année, la Colombie-Britannique a dépassé légèrement l’Ontario, avec un volume de production de 2,991 milliards $ — notamment les mégaproductions «Deadpool 2» et «Star Trek – Au-delà».

Le Québec se classe troisième avec des productions valant 1,754 milliard $.

Tous ces tournages ont généré 24 120 emplois directs à plein temps en Colombie-Britannique, sensiblement le même nombre qu’en Ontario. Au Québec, les tournages ont assuré 14 540 emplois en 2016-2017.

Le rapport de l’association professionnelle indique que «Star Trek – Au-delà» a employé à lui seul plus de 3900 artisans en Colombie-Britannique, pour des retombées économiques de 69 millions $ pendant les 78 jours de tournage.