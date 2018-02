OTTAWA — L’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a déclaré qu’il était au courant des allégations d’agression sexuelle contre un candidat conservateur aux élections fédérales de 2015.

Dans une déclaration publiée sur Twitter vendredi soir, Stephen Harper a indiqué que sa compréhension de la situation à l’époque était que Rick Dykstra avait fait l’objet d’une enquête policière et que cette affaire avait été classée un an plus tôt.

Stephen Harper a aussi écrit que compte tenu de la compréhension qu’il avait de la situation à l’époque, il ne croyait pas pouvoir justifier le retrait de la candidature de Rick Dykstra aux élections.

Les allégations d’agressions sexuelles dont Rick Dykstra fait l’objet concernent un incident survenu en 2014 alors qu’il était député conservateur.

Les allégations contre M. Dykstra n’ont pas été prouvées en cour ou vérifiées par La Presse canadienne. Monsieur Dykstra a nié les allégations.

Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur a décidé d’ouvrir une enquête indépendante mercredi sur l’affaire Rick Dykstra.