QUÉBEC — Des dizaines de milliers de festivaliers se rassembleront samedi soir le long des rues de Charlesbourg pour assister au premier défilé du Carnaval de Québec, celui de la Basse-Ville.

Il sera composé de 13 tableaux et réunira plus de 600 artistes et artisans.

Le départ du défilé, un parcours de 4 kilomètres, sera donné sous le coup de 19h, à l’intersection des boulevards Louis-XIV et Mathieu. Il prendra fin à l’angle de la 1ère Avenue et de la rue des Ormes.

Il fera froid, alors que le mercure oscillera autour de moins 20 degrés.

Le deuxième défilé aura lieu dans la Haute-Ville, sur la Grande-Allée, samedi prochain.