OTTAWA — L’étiquetage de la marijuana devrait être confié à Santé Canada et à des experts de la santé publique, et non aux producteurs et aux distributeurs du produit, estime l’Association médicale canadienne.

L’AMC explique que l’étiquetage est une façon importante d’éduquer les consommateurs, surtout les jeunes, concernant les risques de l’utilisation de la marijuana.

L’association demande à Ottawa d’appliquer à la marijuana les mêmes normes que celles utilisées pour les médicaments sur ordonnance, en interdisant de prétendre des bienfaits pour la santé qui ne s’appuient pas sur des preuves scientifiques.

Santé Canada n’accorde pas la même attention aux médicaments sur ordonnance qu’aux médicaments en vente libre, aux produits de santé naturels, aux cosmétiques et aux appareils médicaux — un fait qui, selon l’association médicale, est mal compris par les Canadiens.

L’association, qui regroupe la plupart des médecins du pays, croit que les consommateurs doivent être protégés des affirmations trompeuses sur la santé. Elle réclame des règles uniques pour la marijuana médicale et récréative.

La légalisation de la marijuana est prévue au Canada cet été.