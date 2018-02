MONTRÉAL — Les quatre associations de médecins résidents du Québec viennent de se doter d’un mandat de grève.

Dans un communiqué diffusé lundi, elles se disent prêtes à en arriver à la grève générale «s’il le faut».

La Fédération des médecins résidents, qui regroupe les résidents des facultés de médecine des universités de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval, affirme en être arrivée là à cause de ce qu’elle appelle le manque de respect du ministère à l’endroit de ses 3600 membres.

Les votes de grève ont été appuyés dans des proportions de 96 à 99%.

Les médecins résidents affirment en avoir particulièrement contre les heures de disponibilité exigées d’eux par le ministère. Ils soutiennent que le ministère leur demande de faire plus de gardes, de travailler plus longtemps la nuit et de travailler durant plus que 16 heures par période de 24 heures.

L’entente des médecins résidents est échue depuis le 31 mars 2015.