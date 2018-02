MONTRÉAL — La proportion des personnes vivant seules, au Québec, a doublé en 35 ans, passant de 8 à 17 pour cent.

Ce sont ainsi 1,2 million de personnes qui vivaient seules, au Québec, en 2016, révèle mardi l’Institut de la statistique du Québec.

La situation n’est toutefois pas propre au Québec, a indiqué au cours d’une entrevue Anne Binette Charbonneau, démographe à l’ISQ.

Elle cite quelques facteurs qui expliquent ce phénomène, comme le vieillissement global de la population et l’augmentation de l’instabilité conjugale.

Ce sont les femmes qui vivent plus souvent seules que les hommes. On dénombre ainsi 613 900 femmes vivant seules comparativement à 561 300 hommes vivant seuls.

Mais avec l’âge, leur proportion augmente. Chez les personnes de 85 ans et plus, on compte trois femmes vivant seules pour un homme.