QUÉBEC — Les partis d’opposition ont accentué la pression sur le gouvernement Couillard, mardi, pour qu’il s’attaque rapidement et avec vigueur au problème de surcharge de travail des infirmières.

En ce jour de rentrée parlementaire, les conditions de travail des infirmières ont retenu l’attention des partis d’opposition, qui ont tous demandé des comptes au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et au premier ministre Philippe Couillard, jugés conjointement responsables de la situation difficile vécue par les infirmières, qui se plaignent du temps supplémentaire obligatoire à effectuer fréquemment et du ratio trop élevé du nombre de patients dont chacune d’elles a la responsabilité durant un quart de travail.

Le ministre de la Santé a accepté de rencontrer la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Nancy Bédard, en fin de journée mardi, pour tenter de trouver des pistes de solution.

Par la voix de la vice-chef du parti, Véronique Hivon, et la porte-parole en santé, Diane Lamarre, l’opposition péquiste a réclamé un investissement massif et immédiat de quelques dizaines de millions de dollars dans le réseau pour dénouer la crise. Le PQ demande au gouvernement de réclamer aux gestionnaires du réseau de la santé de mieux évaluer avec précision les besoins de postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires, pour aussitôt débloquer les fonds nécessaires.

Le chef caquiste, François Legault, demande de son côté au ministre Barrette de commander aux cadres du réseau une meilleure gestion des horaires de travail des infirmières, et il demande au gouvernement de déléguer davantage d’actes aux infirmières.

Le porte-parole de Québec solidaire, le député de Mercier Amir Khadir, a dénoncé pour sa part l’incurie gouvernementale dans sa relation avec les infirmières. Il critique la gestion autoritaire du ministre Barrette et le climat actuel de harcèlement psychologique, qui entraînent selon lui un problème d’attraction et de rétention des infirmières dans le réseau.