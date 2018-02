L’éducation et la santé coûtent de plus en plus cher aux Québécois, mais les services s’améliorent peu, analyse l’Institut économique de Montréal (IEDM) dans une note publiée mercredi.

Plusieurs acteurs de l’éducation et de la santé, dont les syndicats, ont dénoncé des coupes de services et de budget ces dernières années. L’IEDM, un groupe de réflexion économique à tendance conservatrice, a pour sa part calculé que les dépenses dans ces deux portefeuilles, ont crû, bien au-delà de l’inflation depuis dix ans.

«Si les dépenses avaient simplement suivi l’inflation et l’évolution démographique pendant cette période, les Québécois paieraient aujourd’hui 4,8 G$ de moins pour la santé et l’éducation», est-il écrit dans la note.

«Le gros des augmentation de dépenses a été consacré à des salaires plus élevés. Il y a aussi eu beaucoup de paiements dans les caisses de retraite. Les sommes additionnelles n’ont pas vraiment servi à améliorer les services», a affirmé Germain Belzile, professeur à HEC Montréal et coauteur de la note, qui ne remet toutefois pas en cause les coupes budgétaires.

1,1G$ Les deux économistes et auteurs de la note économique, Germain Belzile et Patrick Déry, défendent les baisses d’impôt de 1,1 G$ annoncées par Québec en novembre, allant ainsi à contre courant de plusieurs groupes de pression qui auraient souhaité voir cet argent réinvesti en éducation et en santé.

Il n’y a pas eu de hausse supérieure à l’inflation à tous les ans au cours de la décennie, a noté M. Belzile, ajoutant du même souffle que la «tendance» n’a jamais été «d’affamer les services publics».

Le chercheur juge que la gestion dans ces secteurs est déficiente. «Il faut se demander si notre façon de livrer les choses est la meilleure. Mettre plus d’argent n’est pas garant de meilleurs services», a expliqué l’économiste. Il a cité l’exemple des États-Unis, où les dépenses de santé par habitant sont très élevées, mais où le système est très peu efficace.

«Il faut cesser de centraliser dans notre système de santé. Ça n’améliore pas les choses et fait juste augmenter les coûts. En éducation, il y a un palier de trop, soit les commissions scolaires ou le ministère de l’Éducation», croit Germain Belzile, qui a signé la mise au point avec Patrick Déry, analyste à l’IEDM.