OTTAWA — Le gouvernement canadien ordonne un nouvel examen d’un contrat de vente conclu entre Bell Helicopter et les Philippines après qu’un dirigeant militaire philippin eut affirmé que les 16 appareils concernés pourraient servir à des opérations militaires internes.

Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, en a fait l’annonce peu avant la période des questions, mercredi, alors que des organisations humanitaires et les néo-démocrates commençaient à tirer la sonnette d’alarme.

Lors d’une mêlée de presse dans le foyer de la Chambre, il a affirmé qu’à l’époque où le contrat entre Bell Helicopter et le gouvernement philippin avait été paraphé, en 2012, «les faits indiquaient» que les appareils devaient être utilisés à des fins de recherche et de sauvetage.

Mais les propos d’un représentant de l’armée «qui indiquaient autrement» ont fait sourciller le gouvernement canadien, qui a donc demandé à la Corporation commerciale canadienne, dont le mandat inclut la vente de biens militaires à d’autres pays, de se pencher sur la question, a précisé M. Champagne.

Le major-général Restituto Padilla, chef des plans militaires des Philippines, a confié à Reuters que les 16 hélicoptères seraient utilisés pour les «opérations militaires de sécurité interne», en plus des missions pour aider les sinistrés et faire des sauvetages.

«Lorsqu’on a vu cette déclaration-là, vous comprenez qu’on a lancé immédiatement une revue avec les autorités compétentes, et sur cette base-là, on va faire une revue des faits, et on prendra la bonne décision par la suite», a souligné le ministre Champagne.

L’archipel du sud-est asiatique est dirigé depuis 2016 d’une main de fer par un président autoritaire, Rodrigo Duterte, dont le gouvernement mène une croisade sanglante contre les narcotrafiquants.

En Chambre, les néo-démocrates ont demandé au gouvernement de s’engager à bloquer toute transaction qui enverrait de l’équipement susceptible d’être utilisé par une armée qui se livre, selon des organisations humanitaires, à de multiples violations des droits de l’homme.

Ils ont souligné qu’il serait ironique de fournir des hélicoptères au président Duterte, alors que celui-ci s’est lui-même vanté d’avoir largué un homme du haut de l’un de ces appareils en plein vol — et assuré qu’il le referait sans hésitation.

Les hélicoptères sont construits dans une usine de Mirabel, dans les Laurentides, qui emploie 900 personnes. Le contrat est confidentiel, mais le gouvernement des Philippines aurait mis de côté près de 300 millions $ pour se munir de nouveaux appareils.