MONTRÉAL — Deux carambolages sont survenus en Montérégie, mercredi après-midi, dont un sur l’autoroute 20 Ouest à la hauteur du mont Saint-Hilaire qui a impliqué une cinquantaine de véhicules et fait plusieurs blessés.

Une porte-parole de la Sûreté du Québec, Ingrid Asselin, a indiqué qu’il pourrait «y avoir au départ l’implication d’un camion poids lourd», disant ne pas connaître pour l’instant les causes et les circonstances du carambolage étant survenu vers 13h.

Mme Asselin a affirmé que des poids lourds avaient fait des mises en portefeuille.

Plusieurs services d’urgence sont sur place. Il y a des gens blessés grièvement, dont une personne qui serait dans un état critique, a-t-elle précisé.

L’autoroute 20 Ouest est complètement bloquée entre les kilomètres 112 et 116, et Mme Asselin recommandait de limiter les déplacements et de privilégier les voies de contournement, notamment la route 116.

L’autre carambolage est survenu un peu plus tard sur l’autoroute 30, à la hauteur de Saint-Constant. Des camions — au moins deux, dont un de 53 pieds — auraient fait des mises en portefeuille. Mme Asselin n’était pas en mesure d’établir le nombre de véhicules impliqués en milieu d’après-midi.

Montréal, la Montérégie et l’Estrie sont les régions les plus touchées par la tempête

La région de Montréal et la Montérégie, ainsi que l’Estrie jusqu’à la frontière américaine, sont les secteurs les plus touchés par la tempête hivernale qui devrait cesser au cours de la nuit.

Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada, faisait état en milieu d’après-midi de chutes de neige modérées, «combinées avec un peu de poudrerie, en raison de rafales de 30 à 40 km/h».

La tempête s’étant amorcée tôt mercredi et devant durer jusque dans la nuit devrait entraîner des accumulations de neige de 10 à 15 centimètres dans la région de Montréal, a indiqué M. Bégin.

Dans l’Estrie, les accumulations devraient être un peu plus importantes, soit de 15 à 25 centimètres.

La tempête dans le sud du Québec vient d’un système dépressionnaire qui s’est formé au Texas, près du golfe du Mexique.