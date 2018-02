MONTRÉAL — Le «pot» le moins cher au pays serait au Québec, suggère une récente compilation de données révélée par Statistique Canada.

Le gramme s’y vendrait 5,89 $ en moyenne.

Ces chiffres sont fournis par l’agence fédérale de statistiques qui a colligé l’information transmise par quelque 15 000 Canadiens en date du 7 février.

Les Canadiens paient en moyenne moins de 7 $ par gramme de marijuana.

Le gramme serait le plus dispendieux dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, où il se vendrait 11,89 $ et 10,24 $ en moyenne.

En Ontario, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et sur l’Île-du-Prince-Édouard les consommateurs doivent payer entre 6,97 $ et 7,47 $ par gramme.

Ces résultats font partie du travail entrepris par Statistique Canada pour avoir un portrait de la consommation de cannabis dans les mois qui précèdent la légalisation de cette drogue.