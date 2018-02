HALIFAX — L’ancien député néo-démocrate Peter Stoffer a multiplié vendredi les excuses concernant des comportements qui, admet-il, peuvent avoir été perçus comme étant humiliants ou inappropriés.

Il assure toutefois que son intention n’a jamais été d’insulter qui que ce soit ou de rendre les gens autour de lui mal à l’aise.

Il a formulé ces excuses après avoir fait l’objet, la veille, d’allégations de baisers et de gestes inappropriés de la part de femmes qui ont travaillé avec lui sur la colline parlementaire entre 2006 et 2009.

Le populaire ancien politicien et militant bien connu des droits des anciens combattants a déclaré, lors d’une conférence de presse à Halifax, qu’il «s’excuse profondément et qu’il regrette» ce qui s’est produit pendant qu’il représentait la circonscription néo-écossaise de Sackville-Preston-Chezzetcook à Ottawa.

M. Stoffer a nié catégoriquement toute agression physique ou sexuelle. Il a toutefois admis être une personne «affectueuse (…) qui aime s’amuser», et que ses comportements peuvent donc avoir semblé inappropriés.

M. Stoffer s’est excusé à cinq reprises.

Une femme, Lauren Dobson-Hughes, a affirmé jeudi que M. Stoffer l’a agrippée et embrassée sans son consentement à deux reprises en 2006 et 2009. Mme Dobson-Hughes, qui travaillait pour le NPD, a déclaré au quotidien National Post que plusieurs députés et employés du parti étaient présents lors du deuxième incident, «mais personne n’a sourcillé».

Le leader du Nouveau Parti démocratique fédéral, Jagmeet Singh, a dit jeudi qu’il est «profondément troublé» par les allégations.