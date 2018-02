OTTAWA — La ministre des Institutions démocratiques Karina Gould s’apprête à devenir la première ministre fédérale de l’histoire à prendre un congé de maternité.

Mme Gould attend un premier enfant en mars et demeurera en congé de maternité jusqu’au moins de mai, au minimum, après la naissance.

Le premier ministre Justin Trudeau a précisé que le président du Conseil du Trésor, Scott Brison, la remplacera dans ses fonctions pendant son absence.

Les députés et ministres ne contribuent pas à l’assurance-emploi et n’ont donc pas officiellement droit au congé de maternité. Ils peuvent toutefois négocier un arrangement avec les dirigeants de leur parti afin de pouvoir s’absenter plus longuement que les 21 jours de congés médicaux auxquels ils ont droit.

La porte-parole de Mme Gould a indiqué que la ministre serait aux Communes la semaine prochaine avant de retourner chez elle, à Burlington, pour attendre l’arrivée de son enfant.

Mme Gould deviendra la première ministre à donner naissance à un enfant pendant son mandat, 31 ans après que la libérale Sheila Copps fut devenue la première députée à le faire.