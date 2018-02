MONTRÉAL — Un motoneigiste a perdu la vie dans une violente sortie de sentier dans la nuit de vendredi à samedi à L’Avenir, près de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Vers minuit 30, six motoneiges circulaient dans un sentier fédéré, et l’une d’elles a raté une courbe pour foncer dans un ruisseau. Le conducteur est demeuré coincé sous son véhicule, et son décès a été constaté.

La victime est un homme de 24 ans d’Acton Vale.

La Sûreté du Québec mènera l’enquête pour préciser les circonstances du drame.