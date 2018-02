MONTRÉAL — La vice-première ministre du Québec, Dominique Anglade, se rendra dès lundi à Las Vegas, au Nevada, pour assister à un des plus importants salons de la mode en Amérique du Nord.

Mme Anglade sera accompagnée d’une délégation de 80 entreprises québécoises de l’industrie de la mode à la foire «Magic».

Cette exposition annuelle commerciale se déroulera du 12 au 14 février.

Grâce à la galerie de MontréalStyle, les exposants et artisans de l’industrie québécoise de la mode pourront augmenter leur visibilité et saisir de nouvelles occasions d’affaires.

En plus des rencontres et activités auxquelles elle participera, la vice-première ministre prononcera une allocution à la réception Rendez-vous Québec, organisée par Export Québec et la Grappe Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode.