Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Jeux olympiques

Les Jeux olympiques d’hiver de Pyeonchang, en Corée du Sud, se poursuivent tout au long de la prochaine semaine.

UPAC

L’Assemblée nationale doit adopter mardi le projet de loi controversé 107, qui donnera plus de pouvoirs à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et en fera un service policier indépendant, encadré toutefois par un comité de surveillance.

Trudeau en Inde

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra en Inde pour un voyage officiel du 17 au 23 février. Le cabinet de M. Trudeau a indiqué que la visite comprendra des arrêts à Agra, à Amritsar, à Ahmedabad, à Mumbai et à New Delhi. Elle permettra au premier ministre Trudeau l’occasion d’échanger avec des dirigeants du gouvernement indien ainsi qu’avec des chefs d’entreprises.

NPD

Le NPD tient du 16 au 18 février son congrès national à Ottawa. Le chef du parti, Jagmeet Singh, sera soumis à un vote de confiance.

Bloc québécois

Le Bloc québécois tient samedi son conseil général à Drummondville, qui portera sur le thème du climat et de l’indépendance.

Bombardier

Bombardier dévoilera jeudi ses résultats du quatrième trimestre et de son exercice. En plus de faire le point sur son plan de redressement qui doit culminer en 2020, l’entreprise devrait se faire poser plusieurs questions à propos de sa victoire auprès de la Commission du commerce international des États-Unis contre Boeing, ses livraisons prévues de C Series cette année ainsi que de l’avancement de son partenariat avec Airbus.

Aide aux victimes

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, fait lundi une annonce concernant le Programme de subvention pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux victimes d’actes criminels.