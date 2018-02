RIVIÈRE-DU-LOUP, Qc — Le CEGEP de Rivière-du-Loup offre aux étudiants qui s’inscriront à certains de ses programmes d’étude une somme de 500$ par session et une résidence gratuite pendant neuf mois et demi.

Sur son site web, la direction précise que cette offre ne s’applique pas aux étudiants de la région du Bas-Saint-Laurent et qu’elle n’est valide que pour cinq programmes d’études: graphisme, design d’intérieur et arts visuels, ainsi que pour une option des profils internationaux des sciences de la nature et une option des sciences humaines.

Il semble que ces programmes aient été choisis car peu d’étudiants y sont actuellement inscrits et parce qu’ils n’entrent pas en conflit avec ceux des autres institutions collégiales de la région.

Le CEGEP de Rivière-du-Loup, qui a été fondé en 1969, accueille d’année en année environ 1100 étudiants dont près des trois quarts au secteur technique. Il offre aussi des programmes destinés à accueillir des étudiants de l’étranger.