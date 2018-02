MONTRÉAL — Québec vient d’annoncer quels projets se partageront une somme de 1,5 million $ pour de la formation, de la sensibilisation et de la recherche sur les victimes de violences sexuelle et conjugale.

Parmi les projets retenus, on en trouve touchant les femmes immigrantes, les enfants et les adolescents, les hommes agressés sexuellement dans leur enfance et des membres de la communauté LGBTQ. D’autres visent à faire mieux connaître la justice réparatrice, à mieux éduquer les jeunes sur la notion du consentement sexuel, par exemple.

C’est la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, qui en a fait l’annonce lundi à Montréal, dans les locaux du YWCA. Le «Y des femmes» bénéficiera justement d’une aide financière de 109 000 $ pour son projet «Quelles sont tes limites?» sur la sensibilisation au consentement sexuel chez les jeunes de 16 à 24 ans.

L’aide financière variera de 30 000 $ à 115 000 $ par organisme.