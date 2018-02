OTTAWA — Le ministère du Patrimoine canadien a été primé mercredi pour avoir participé au gaspillage des fonds publics au cours de la dernière année.

Lors d’un événement qui se déroulait à Ottawa, la Fédération canadienne des contribuables (FCC) lui a décerné le prix Teddy au niveau fédéral pour la réalisation de la patinoire temporaire de la colline parlementaire. Cette patinoire a été aménagée au coût de 8,2 M$ dans le cadre des commémorations entourant le 150e anniversaire du Canada. Selon la Fédération, tout projet de construction d’une patinoire temporaire au coût de plusieurs millions de dollars devrait être mis sur la glace indéfiniment. Cette patinoire est située à un coin de rue du canal Rideau, où se trouve la patinoire extérieure la plus connue au Canada.

Au niveau municipal, la course de Formule-E a permis à la Ville de Montréal de remporter la palme du gaspillage. On a dépensé 34 M$ pour un événement qui se déroulait sur un circuit urbain devant des gradins presque vides. On n’a vendu que 25 000 des 45 000 billets.

Au niveau provincial, le prix est allé au plan du gouvernement Wynne pour réduire la facture d’électricité des Ontariens, qui coûtera des dizaines de milliards de dollars aux contribuables. Le plan prévoit l’emprunt d’argent afin de stabiliser les prix de l’électricité jusqu’en 2021 et, par la suite, une augmentation tarifaire de 6,8% par an jusqu’en 2027 afin de rembourser l’argent emprunté et les intérêts.