OTTAWA — Le gouvernement fédéral a identifié jeudi cinq supergrappes technologiques, dont une au Québec, qui se partageront un financement pouvant atteindre 950 millions $.

On retrouve parmi les cinq supergrappes nommées par le ministre de l’Initiative Navdeep Bains la supergrappe des chaînes d’approvisionnement axées sur l’intelligence artificielle, qui veut exploiter l’intelligence artificielle et la robotique pour développer des chaînes d’approvisionnement intelligentes.

Le projet est piloté par la firme québécoise Groupe Optel, avec l’appui de plus de 80 partenaires.

La supergrappe de l’économie océanique (Canada atlantique), la supergrappe canadienne de la fabrication de pointe (Ontario), la supergrappe canadienne des innovations en protéines (Sakatchewan) et la supergrappe canadienne des technologies numériques (Colombie-Britannique) ont aussi été retenues.

L’initiative des supergrappes vise à regrouper des entreprises de différentes tailles, des institutions académiques et des organisations sans but lucratif afin de générer des idées novatrices et créatrices d’emplois.