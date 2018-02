OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi la nomination de deux nouveaux sénateurs ontariens: Martha Deacon et Robert Black.

Mme Deacon est une éducatrice qui s’est impliquée dans le sport amateur. Elle a été chef de mission du Canada lors des Jeux du Commonwealth qui se sont déroulés à Delhi, en Inde, en 2010. Elle a également été administratrice du Comité olympique canadien et de Jeux du Commonwealth Canada.

Robert Black est une personnalité connue du secteur de l’agriculture en Ontario. Il était directeur général du Rural Ontario Institute depuis 2010. Il a aussi été actif auprès de l’organisation pour jeunes 4-H depuis plus de 40 ans. Il était conseiller pour le comté de Wellington depuis 2014. Il a travaillé pour la fonction publique de l’Ontario pendant 15 ans, principalement dans des postes au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

M. Trudeau s’est dit «convaincu que le Parlement sera plus fort grâce au savoir et aux expériences de Mme Deacon et de M. Black, et qu’ils représenteront bien leur région et leurs communautés».