MONTRÉAL — Un tribunal vient encore une fois de se porter à la défense d’un lanceur d’alerte, qui avait été congédié après avoir donné une entrevue à un média.

Le travailleur, Robert Livernoche, qui est un inspecteur au ministère de l’Environnement du Québec, avait été congédié en décembre 2015 après avoir donné une entrevue, le visage couvert, à la télévision de Radio-Canada.

Il y avait dénoncé la baisse des effectifs assignés aux inspections et ses conséquences sur la protection de l’environnement. Il avait aussi affirmé que les visites effectuées durant la période estivale par des étudiants étaient comptabilisées à titre d’inspections dans les données annuelles.

Le ministère lui avait reproché ses «déclarations fracassantes», qu’il jugeait fausses. Il l’avait congédié, notamment parce qu’il avait accordé cette entrevue sans en avoir l’autorisation et qu’il avait porté atteinte à la réputation du ministère.

Son syndicat, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, avait contesté son congédiement. En première instance, un arbitre de grief avait annulé le congédiement du salarié, Robert Livernoche, et l’avait converti en suspension de deux mois. Il avait aussi ordonné sa réintégration et le remboursement de son salaire.

Le ministère avait contesté cette décision de l’arbitre, mais la Cour supérieure l’a maintenue, la jugeant raisonnable et fondée.