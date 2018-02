LOUISEVILLE, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) revient à la charge dans l’espoir de débusquer de nouveaux indices relativement à la mystérieuse disparition, en novembre dernier, de Mélissa Blais, cette mère de famille de 34 ans de Louiseville, en Mauricie.

La SQ procède vendredi à des vérifications aux abords de la Petite rivière du Loup, qui longe le centre-ville de Louiseville, a expliqué en point de presse la sergente Éloïse Cossette.

Des plongeurs sont aussi prêts à se mettre au travail si besoin, a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, la police avait établi un poste de commandement à Louiseville pour recueillir des renseignements sur cette affaire.

Mélissa Blais avait quitté son domicile dans la soirée du 1er novembre à la suite d’une dispute mineure avec son conjoint et avait fait une tournée d’au moins trois bars du secteur avant de quitter le dernier peu après 2 h du matin.

Cette disparition est d’autant plus nébuleuse que la voiture de la jeune femme, une Toyota Corolla noire 2011, n’a pas été retrouvée non plus, ce qui est très inhabituel.