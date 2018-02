OTTAWA — Près de 2000 délégués néo-démocrates réunis en congrès à Ottawa devront décider samedi après-midi s’ils renouvellent leur confiance envers le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, moins de six mois après son élection à la tête de la formation politique.

En vertu de ses statuts et règlements, le NPD doit obligatoirement tenir un vote de confiance à chacun de ses congrès qui ont lieu tous les deux ans. M. Singh n’a pas voulu avancer quel résultat serait satisfaisant. Le résultat pourrait permettre de constater s’il a réussi à rallier les militants qui avaient appuyé d’autres candidats lors de la course à la direction.

Les militants avaient désavoué Thomas Mulcair en 2016 qui avait obtenu seulement 48 pour cent d’appui. Le vote avait eu lieu six mois après l’élection de 2015 où le NPD, qui aspirait au pouvoir, avait dégringolé en troisième place. Le parti s’était ensuite lancé dans une longue course à la direction qui a culminé en octobre avec l’élection du nouveau chef.

Ce résultat avait surpris puisque les militants néo-démocrates sont généralement plus indulgents avec leurs chefs. En 2013, Thomas Mulcair avait obtenu 92 pour cent d’appuis, un résultat similaire à celui que Jack Layton avait reçu en 2006. Cinq ans plus tard, l’appui des militants à Jack Layton était encore plus fort. Il frôlait les 98 pour cent.

Il s’agit du dernier congrès avant la prochaine campagne électorale prévue en 2019. Le NPD espère créer un élan et trouver le moyen de se distinguer des libéraux.