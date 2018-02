Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Jeux olympiques

Les Jeux olympiques d’hiver de Pyeonchang, en Corée du Sud, se poursuivent tout au long de la prochaine semaine. Les cérémonies de clôture se dérouleront dimanche.

Trudeau en Inde

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau poursuit son voyage officiel en Inde.

Infirmières

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Nancy Bédard, doit rencontrer mardi le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette. Elle devrait profiter de l’occasion pour réclamer l’adoption d’une loi visant à revoir à la baisse les ratios patients-infirmière.

SNC-Lavalin

Le Groupe SNC-Lavalin dévoilera jeudi ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et son plus récent exercice. La firme d’ingénieurs montréalaise a obtenu, le 8 février, le droit de participer à la construction du Réseau Express Métropolitain (REM), le projet de train de banlieue électrique piloté par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Pesticide

La ministre québécoise de l’Environnement, Isabelle Melançon, et le ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, tiennent lundi une conférence de presse concernant l’utilisation des pesticides les plus à risque en milieu agricole.

Procès Jean-Gilles

Karim Jean-Gilles, un propriétaire d’un chien de type pitbull qui a défiguré une fillette, subit son procès à compter de lundi au palais de justice de Longueuil.

Canadiens de Montréal

Le Canadien complète un séjour de quatre matches à l’étranger en visitant mardi les Flyers de Philadelphie. Il dispute ensuite deux matches au Centre Bell, jeudi contre les Rangers de New York et samedi contre le Lightning de Tampa Bay.