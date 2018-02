LONGUEUIL, Qc — L’homme dont les deux chiens de type pitbulls auraient attaqué une fillette de 7 ans dans un parc de Brossard en septembre 2015 subit son procès pendant deux jours au palais de justice de Longueuil.

Karim Jean Gilles a été accusé d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle.

La fillette jouait dans le parc Marquise de Brossard lorsqu’elle a été attaquée par deux pitbulls.

Elle a subi des blessures au visage, en plus d’une fracture au crâne et à une main. Les muscles du côté gauche de son visage ont été broyés et un os de sa joue a été fracturé en sept morceaux.

L’accusé se représente seul.

La procureure de la Couronne, Claudie Gilbert, a annoncé qu’elle appellera à la barre 12 témoins.

Elle a indiqué au juge qu’elle établira le lien entre l’accusé et les chiens. Elle va aussi faire témoigner des gens du voisinage pour démontrer la dangerosité des animaux.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Une version antérieure indiquait que le nom de l’accusé était Jean Gilles Karim, alors qu’il se nomme Karim Jean Gilles.