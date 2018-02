MUMBAI, Inde — Un politicien indien qui a publiquement accusé le gouvernement de Justin Trudeau d’appuyer les séparatistes sikhs rencontrera le premier ministre cette semaine.

Un gazouillis transmis sur le compte Twitter d’Amarinder Singh, le ministre en chef de l’État du Punjab, indique qu’il rencontrera M. Trudeau mercredi.

Le gazouillis explique que M. Singh espère que la rencontre permettra de resserrer les liens d’affaires et personnels entre les deux pays.

M. Trudeau a dit que les détails de la rencontre n’ont pas encore été finalisés, notamment en ce qui concerne la présence de membres de son gouvernement.

M. Singh a accusé plusieurs membres du cabinet Trudeau d’être des sympathisants sikhs. Il a aussi lancé que les communautés sikhes du Canada sont un terreau fertile de séparatistes.

M. Trudeau se trouvait lundi dans l’État du Gujarat, d’où est originaire le premier ministre indien Narendra Modi. On voit le long des rues de nombreuses affiches à l’effigie du leader canadien.

Dans la ville d’Ahmadabad, des pancartes et des écriteaux montrant MM. Trudeau et Modi, et sur lesquelles on peut lire «Longue vie à l’amitié Inde-Canada» longent le parcours du convoi motorisé.

M. Modi n’a pas encore rencontré M. Trudeau depuis son arrivée en Inde, et aucune rencontre n’est prévue avant vendredi. Certains observateurs au Canada et en Inde reprochent à M. Modi de faire preuve d’indifférence face à son homologue canadien.