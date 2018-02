MONTRÉAL — Un suspect aurait «agressé au moins trois personnes à l’arme blanche» dans l’arrondissement Ville-Marie à Montréal, lundi après-midi, a indiqué le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Le suspect a été arrêté. Les trois victimes ont été transportées à l’hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie, selon le SPVM.

Vers 16h10, plusieurs appels ont été faits au 911 relativement à une agression armée qui serait survenue à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Beaudry.

Selon les premières informations reçues sur place par les policiers, le suspect aurait agressé au moins trois victimes à l’arme blanche, toutes âgées de 18 à 25 ans.

Grâce à une description de témoins, le suspect a été arrêté à l’intersection des rues René-Lévesque et Amherst, a indiqué le porte-parole Benoit Boisselle.

En fin d’après-midi, une portion de la rue Sainte-Catherine était fermée et il n’y avait plus d’arrêt effectué au métro Beaudry, afin de permettre aux policiers de «rencontrer les témoins et ensuite le suspect dans un centre opérationnel».

L’origine du «conflit et de l’agression» demeure inconnue, et les liens entre le suspect et les victimes restent à déterminer, a indiqué M. Boisselle.