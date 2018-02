LONGUEUIL, Qc — Karim Jean Gilles, l’homme accusé de négligence criminelle pour les graves blessures subies par la petite Vanessa, violemment attaquée par l’un de chiens, un pitbull, en 2015, a décidé de ne pas témoigner à son procès.

Mardi matin, il a aussi indiqué au tribunal qu’il ne fera pas entendre de témoins.

La procureure de la Couronne, Me Claudie Gilbert, avait déclaré sa preuve close lundi.

Elle a fait entendre 12 témoins dont des voisins qui ont rapporté que les deux chiens de l’accusé étaient souvent en liberté dans le quartier, sans laisse ni collier.

Les policiers qui sont intervenus au parc Marquise de Brossard le 20 septembre 2015, après que la fillette de sept ans eut été attaquée, sont aussi venus à la barre des témoins. C’est à cet endroit que le pitbull de l’accusé a saisi la fillette au visage et l’a trainée sur quelques mètres. Il l’avait aussi mordue au cou. Elle a subi de graves blessures, dont une fracture au crâne et à la main, et les os de sa mâchoire ont été broyés par le chien.

L’accusé, qui se représente seul, n’a posé aucune question en contre-interrogatoire des témoins de la Couronne.

Il est passible de 10 ans de prison.