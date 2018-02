MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment saisi une importante quantité de stupéfiants destinée à la vente, en plus de procéder à l’arrestation de deux individus.

Les deux suspects, Laurent Crawford, 40 ans, et Sidney Vadish, 36 ans, font face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Ils ont déjà comparu au palais de justice de Montréal. Deux autres suspects n’ont pu être arrêtés au moment de l’opération, qui a été menée le jeudi 15 février, et ils sont toujours recherchés.

La police a réalisé trois perquisitions qui ont permis de saisir 1,2 kg d’héroïne, 800 comprimés de drogues diverses, six armes à feu sans restriction et plus de 5000 $. La valeur de revente des drogues saisies lors de cette opération est évaluée à plus de 360 000 $.

Les policiers ont aussi saisi près de 25 grammes d’une substance que les enquêteurs suspectent être du fentanyl. Des expertises sont en cours afin de déterminer la nature de cette matière.

Le SPVM a souligné que cette enquête était prioritaire, compte tenu des nombreux cas récents de surdoses reliés à la consommation d’opiacés. Le corps policier s’attend de plus à ce que la conclusion de l’enquête ait des répercussions directes sur le milieu criminel de la métropole.