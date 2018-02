MONCTON, N.-B. — Un programme qui aide les étudiants internationaux à rester et travailler en Nouvelle-Écosse sera adopté par les trois autres provinces de l’Atlantique qui tentent de grossir leur population.

Le ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, a annoncé que le programme «Étudier pour m’y établir» agira comme complément au Programme pilote d’immigration au Canada atlantique, qui a été annoncé en 2016.

En Nouvelle-Écosse, «Étudier pour m’y établir» offre du soutien et des services à 50 étudiants internationaux pendant leur dernière année d’études postsecondaires.

Le programme offre du mentorat professionnel et un accès à des événements liés à l’emploi. Des subventions sont aussi accordées à des employeurs locaux pour contrebalancer les coûts de l’embauche d’étudiants diplômés pour des stages.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, a déclaré qu’il était essentiel pour les provinces de l’Atlantique de trouver des moyens d’accroître leur population pour soutenir leur économie.

Les mesures ont été annoncées après une rencontre entre des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

«Au cours de la dernière année, les gouvernements du Canada et des provinces de l’Atlantique ont fait d’importants progrès liés à la mise en application du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique, un partenariat novateur visant à attirer et à garder des immigrants qualifiés et des étudiants internationaux récemment diplômés en Atlantique afin de répondre aux besoins uniques de la main-d’œuvre du Canada atlantique», a déclaré le ministre Hussen dans un communiqué.