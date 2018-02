CÔTE-SAINT-LUC, Qc — Six personnes ont été arrêtées dans la nuit de mercredi à propos d’une agression armée qui a grièvement blessé un homme de 25 ans, mardi soir, à Côte-Saint-Luc, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’incident s’est produit vers 20h30 à l’intersection du chemin Kildare et de l’avenue Eldridge. L’homme a toutefois été retrouvé dans une résidence du secteur.

On l’a transporté à l’hôpital où on ne craint pas pour sa vie.

Grâce à des informations transmises par des témoins, les policiers ont arrêté quelques heures plus tard trois hommes âgés de 17 à 23 ans et trois femmes qui ont entre 18 et 24 ans. Toutes ces personnes seront interrogées par des enquêteurs du SPVM au cours des prochaines heures.

Le motif de l’agression n’est pas encore connu.