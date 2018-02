MONTRÉAL — La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) fera le point sur sa performance financière alors que sa haute direction présentera, mercredi, à Montréal, les résultats pour l’année 2017.

Au premier semestre, le bas de laine des Québécois avait dégagé un rendement de cinq pour cent, légèrement supérieur à son indice de référence établi à 4,8 pour cent, un résultat qui avait été limité par la plus faible performance des marchés boursiers canadiens.

Pour l’année 2016, l’investisseur institutionnel avait une fois de plus battu son indice de référence — qui était de 5,8 pour cent — mais son rendement annuel de 7,6 pour cent avait été sa moins bonne performance en cinq ans.

Néanmoins, son président et chef de la direction, Michael Sabia, avait souligné l’importance de continuer à bâtir un portefeuille stable et résilient dans un contexte de montée du protectionnisme et de risques géopolitiques élevés.

L’actif net de la CDPQ, qui gère des régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics, s’élevait à 286,5 milliards $ en date du 30 juin dernier.

— — —

Rendement annuel de la CDPQ:

• 2015: 9,1 pour cent

• 2014: 12 pour cent

• 2013: 13,1 pour cent

• 2012: 9,6 pour cent

• Rendement sur cinq ans: 10,2 pour cent