MONTRÉAL — La Corporation d’Urgences-santé annonce jeudi la signature de la convention collective de travail du Syndicat du préhospitalier qui représente les paramédics d’Urgences-santé.

L’employeur ajoute que la grève et les moyens de pression des paramédics cessent graduellement depuis 23h00, mercredi.

Le 19 février dernier, la convention collective avait été signée avec le Syndicat du personnel de soutien.

Pour leur part, les 110 employés de bureau d’Urgences-santé ont entrepris une grève de deux jours dans la nuit de jeudi. Leur convention collective est échue depuis près de trois ans.

La Corporation d’Urgences-santé emploie près de 1500 personnes, dont plus de 900 paramédics et 100 répartiteurs médicaux d’urgence qui desservent les populations de Montréal et de Laval.