LÉVIS, Qc — Deux hommes sont recherchés par le Service de police de la Ville de Lévis pour un braquage de domicile survenu mercredi après-midi dans le secteur Saint-Nicolas.

La victime, une dame âgée dans la soixantaine, a été bousculée mais n’a pas été blessée.

La police raconte que vers 17h00, les deux bandits masqués sont entrés au domicile de la dame. Ils l’ont séquestrée dans sa résidence et l’auraient forcée à rester assise pendant qu’ils fouillaient la maison à la recherche d’objets de valeur.

Les malfaiteurs ont quitté les lieux avec de l’équipement électronique, notamment.

L’un des suspects serait âgé d’entre entre 20 et 30 ans et l’autre aurait entre 30 et 40 ans. Ils mesureraient tous deux environ 1m80.

Tout renseignement sur cet événement peut être transmis au Service de police de la Ville de Lévis au 418-832-2911 qui promet de traiter les informations de façon confidentielle.