MONTRÉAL — Des policiers-motards de la Sûreté du Québec participeront ce week-end au Salon de la moto de Montréal.

Ils seront sur place pour répondre aux questions des visiteurs. Ils pourront non seulement renseigner les adeptes sur la règlementation entourant la pratique de la moto, mais fourniront également des informations sur leur rôle.

Les policiers-motards de la SQ font partie d’un groupe de 150 exposants au Salon, qui accueille bon an mal an environ 35 000 visiteurs.

Au Québec, on déplore une hausse du nombre de décès de motocyclistes au cours des dernières années. L’an dernier, 43 adeptes ont perdu la vie alors qu’en 2016, on en dénombrait 39. Plus de la moitié des conducteurs décédés étaient âgés de plus de 50 ans.

Les principales causes d’accident sont la vitesse et la conduite imprudente.