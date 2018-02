RYERSON TOWNSHIP, Ont. — La police enquête sur la mort de quatre personnes survenue dans une localité du centre de l’Ontario avec l’hypothèse d’un triple meurtre suivi d’un suicide.

La Police provinciale de l’Ontario a dit croire qu’un homme a tué deux femmes et un autre homme avant de s’enlever la vie à Ryerson Township, à environ 300 kilomètres au nord de Toronto.

L’inspecteur Martin Graham a indiqué que quelqu’un s’était arrêté au domicile, vendredi soir, et avait constaté «la scène tragique».

M. Graham a affirmé que trois des personnes mortes étaient membres de la même famille, et résidaient dans la maison où leurs corps ont été retrouvés.

Il a ajouté que la quatrième personne morte dans la maison n’avait «pas de lien de sang avec les trois victimes de l’homicide» et était aussi résidant de Ryerson.

M. Graham a indiqué que des armes à feu ont été retrouvées sur les lieux, mais n’a pas voulu préciser si certaines des victimes avaient été atteintes par balle.

Il a affirmé que la police ne commenterait pas toute cause possible de décès avant la conclusion d’autopsies, qui ne devrait pas survenir avant plus tard dans la semaine.