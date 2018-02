L’ancien député Jean-Martin Aussant ne souhaite pas devenir chef du Parti québécois (PQ), a-t-il soutenu en entrevue à Tout le monde en parle dimanche.

«Non», a-t-il déclaré lorsqu’il a été questionné sur le sujet. «Ceci dit, si tous ceux qui pensent qu’ils peuvent être chef du PQ y allaient en même temps, on aurait un pays depuis longtemps», a-t-il ajouté.

Plus tard en entrevue, M. Aussant est d’ailleurs revenu sur cette prétention généralisée à devenir chef, qu’il a qualifiée de plus grand défaut de son parti. «Tout le monde pense qu’il devrait être chef. Ce sont des têtes fortes, au PQ», a-t-il dit.

«[L’Assemblée nationale], ce n’est pas toujours édifiant. Ce qu’on voit le plus, c’est la période de questions, qui est le plus caricatural. C’est dommage parce que c’est ce que les gens retiennent.» – Jean-Martin Aussant

Plus de six ans après avoir claqué la porte, M. Aussant dit ne pas avoir d’ennemis au PQ. «Il y a des gens qui ont été blessés quand je suis parti, mais on s’est reparlé. Il n’y a pas de ponts à reconstruire», a-t-il assuré.

Revenant dans un parti qui est au plus bas dans les intentions de vote, l’ancien député de Nicolet-Yamaska croit qu’on ne l’«accusera pas d’opportunisme». Il a relaté penser revenir au PQ «depuis [s]a pause de la politique».

Jean-Martin Aussant n’a pas davantage dévoilé ses intentions quant à la circonscription où il se présentera aux prochaines élections. «Ça va être à Montréal, a-t-il répété. On va annoncer très bientôt ce sera où, mais on y réfléchit encore.»