WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a dévoilé lundi un rapport qui contredit ses propres idées sur le commerce.

M. Trump a même signé l’avant-propos du «Rapport économique du président» de 2018.

Le rapport annuel, publié par la Maison-Blanche, contredit un certain nombre de déclarations et de politiques déjà évoquées par le président.

Par exemple, même si Donald Trump a déjà insisté à plusieurs reprises sur l’existence d’un présumé déficit commercial des États-Unis avec le Canada, le document qu’il a signé révèle que le Canada fait partie des quelques pays avec lesquels les États-Unis réalisent en fait un excédent commercial.

Le rapport contredit aussi le président en affirmant que les échanges commerciaux ont aidé l’économie américaine à croître et que les économies s’éloignent de plus en plus du secteur manufacturier. Il reconnaît en outre les mérites des relations internationales et le bilan américain au chapitre du règlement des disputes internationales, en plus de faire valoir que la renégociation d’accords commerciaux n’est pas une façon de corriger un déficit commercial.

Le document de 563 pages a été élaboré par le groupe de conseillers économiques de M. Trump. Entre-temps, certains médias américains rapportent que le président cherche à promouvoir le faucon du commerce Peter Navarro à un plus haut poste au sein de la Maison-Blanche.