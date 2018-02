TORONTO — La journaliste torontoise Tanya Talaga est lauréate cette année du Prix littéraire Taylor pour son essai sur les élèves autochtones forcés de quitter leur communauté du nord de l’Ontario pour obtenir, parfois au péril de leur vie, une éducation dans une ville et une société qui leur sont complètement étrangères.

«Seven Fallen Feathers: Racism, Death, and Hard Truths in a Northern City» retrace le parcours de sept jeunes Autochtones qui ont vécu un tel déracinement et qui sont morts dans des circonstances mystérieuses en allant poursuivre leurs études dans une école secondaire de Thunder Bay, de 2000 à 2011.

L’auteure rappelle que son livre se penche sur des événements survenus à Thunder Bay mais qu’au-delà, il parle aussi du Canada et de traités violés.

Mme Talaga a indiqué dans son discours de remerciement, lundi, que c’est le genre de livre qu’on aimerait n’avoir jamais à écrire. Mais elle a senti le besoin de le faire pour sept raisons: «les sept plumes perdues qu’ont été Jethro Anderson, Curran Strang, Paul Panacheese, Robyn Harper, Kyle Morrisseau, Jordan Wabasse, Reggie Bushie».

Le Prix littéraire RBC Taylor pour un essai, doté d’une bourse de 30 000 $, a été créé il y a 20 ans; il porte le nom de l’essayiste canadien réputé Charles Taylor, mort en 1997. Les quatre finalistes de cette année reçoivent une bourse de 5000 $.

Tanya Talaga, née de parents polonais et autochtone, est journaliste d’enquête au quotidien «Toronto Star». Son arrière-grand-mère, Liz Gauthier, a été une survivante des pensionnats fédéraux pour Autochtones.