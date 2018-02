OTTAWA — La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, se félicite du fait que son plan d’action sur les langues officielles sera accompagné d’une enveloppe de 400 millions $, même si ce montant est inférieur aux attentes de certains.

La somme d’argent, dévoilée dans le budget qui a été déposé mardi par le ministre des Finances, Bill Morneau, est en deçà des attentes formulées par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA).

Tout juste avant la présentation du budget, on pouvait lire sur le compte Twitter de l’organisation qu’elle avait «chiffré à 575 millions $ l’investissement nécessaire pour freiner l’érosion de nos communautés après (plus de) 10 ans sans augmentation de l’appui du gouvernement».

Le président de la FCFA, Jean Johnson, a prudemment réagi à l’annonce d’une enveloppe plus modeste, déclarant par voie de communiqué qu’il «faut voir maintenant dans le détail» où iraient les 400 millions $.

La ministre Joly, pour sa part, a fait valoir que les sommes allongées étaient tout sauf modestes. En mêlée de presse, mercredi, elle a affirmé qu’il s’agissait du «plus gros réinvestissement en 15 ans» et que cela aurait «des impacts concrets au sein de nos communautés».

Selon ce que prévoit le budget fédéral, le plan d’action quinquennal 2018-2023 sera assorti d’une enveloppe de 400 millions $ à compter de l’an prochain, puis de 88,4 millions $ par année par la suite.

Les mesures clés seront mises en place par Patrimoine canadien, Emploi et Développement social Canada, Santé Canada, Agence de la santé publique du Canada, Statistique Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, d’après ce qui est stipulé dans le budget Morneau.