OTTAWA — Le député Pierre Paul-Hus a échoué dans sa tentative de faire comparaître en comité le haut fonctionnaire qui a émis la «thèse du complot indien» pour expliquer comment un homme reconnu coupable de tentative de meurtre contre un ancien ministre indien a pu dénicher un carton d’invitation pour une réception à laquelle était présent Justin Trudeau.

L’élu a déposé jeudi en comité une motion demandant la tenue d’«une séance d’information avec le conseiller à la sécurité nationale Daniel Jean afin de l’entendre expliquer en détail pourquoi et comment des journalistes ont été informés que l’invitation de Jaspal Atwal (…) avait été facilitée par des « éléments » au sein du gouvernement de l’Inde».

La motion conservatrice n’a pas été soumise à un vote, les libéraux qui siègent au comité permanent de la sécurité publique et nationale ayant demandé — et obtenu grâce à leur majorité — un ajournement du débat.

Le député Paul-Hus a consacré le reste du temps qui lui était alloué à questionner le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, sur les événements survenus en Inde. Le ministre Goodale n’a pas été en mesure de dire, en réponse à une de ces questions, si le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait consulté la liste d’invités de la réception à laquelle Jaspal Atwal a assisté.

Il a répondu qu’il tenterait d’obtenir cette réponse. Puis, devant l’insistance d’un autre député conservateur du comité qui est revenu à la charge, Blaine Calkins, il a insisté sur le fait qu’il ne pouvait discuter publiquement, en comité, de détails opérationnels qui concernent la sécurité publique et nationale.

Les conservateurs bombardent le gouvernement de questions sur l’embarrassante situation survenue en Inde depuis début de la semaine.

À la Chambre des communes, mardi, Justin Trudeau a repris à son compte la thèse d’un «responsable du gouvernement canadien» qui aurait suggéré que des factions au sein même du gouvernement indien avaient pu chercher à saboter la visite du premier ministre canadien en Inde la semaine dernière.

New Delhi aurait ainsi voulu refroidir les relations entre le premier ministre indien, Narendra Modi, et ce gouvernement canadien considéré par certains comme un peu trop sympathique à la cause des séparatistes sikhs.

Les conservateurs ont révélé depuis que ce «responsable du gouvernement canadien» est le conseiller du premier ministre pour la sécurité nationale, Daniel Jean. M. Trudeau imputait jusqu’ici cette thèse aux «services de renseignements ici au Canada et notre fonction publique professionnelle».