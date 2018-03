MONTRÉAL — C’est sans doute à cause de l’approche des élections que le gouvernement Couillard a finalement accepté de discuter du maintien de l’équité salariale dans le secteur public, disent les centrales syndicales, mais n’empêche: c’est une bonne nouvelle et un dossier qui peut être réglé rapidement si la bonne volonté y est.

La présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Louise Chabot, a applaudi à cette bonne nouvelle, vendredi, surtout qu’elle survient à quelques jours du 8 mars, a-t-elle souligné au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne.

On a appris, jeudi, que le dossier des plaintes touchant le maintien de l’équité salariale dans le secteur public — un dossier qui traîne en longueur depuis 2010 et qui concerne des milliers de travailleuses — allait finalement faire l’objet de discussions entre le Conseil du trésor et les grandes organisations syndicales du secteur public.

Alors que la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST) avait convoqué les parties pour lancer le processus d’enquête sur ces plaintes, un revirement est survenu, le gouvernement ayant accepté de s’asseoir avec les syndicats pour discuter du dossier, avait rapporté le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

La rencontre doit avoir lieu la semaine prochaine.