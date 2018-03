HALIFAX — Le nouveau billet de 10 dollars mettant en vedette la pionnière des droits civils Viola Desmond sera dévoilé la semaine prochaine en Nouvelle-Écosse.

Le dévoilement sera fait par le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, et le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, à la bibliothèque centrale de Halifax.

En décembre 2016, M. Morneau avait annoncé que l’entrepreneure devenue défenseure des droits civils deviendrait l’une des rares femmes à figurer sur la monnaie nationale.

Mme Desmond a fait carrière comme esthéticienne et, par l’entremise de son école d’esthétique, a servi de mentor aux jeunes femmes noires de la Nouvelle-Écosse.

C’est en 1946 qu’elle s’est opposée à la discrimination raciale en prenant place dans une section d’un cinéma de New Glasgow réservée aux Blancs. Elle a été arrêtée et a reçu une amende.

Même si Viola Desmond a souvent été comparée à Rosa Parks, l’héroïne des droits civils américains qui avait refusé de céder son siège à un passager blanc dans un autobus de Montgomery, en Alabama, en 1955, ce n’est que récemment que son histoire, survenue neuf ans avant celle de Mme Parks, a commencé à attirer l’attention.

Isaac Saney, professeur en études noires à l’Université Dalhousie à Halifax, a affirmé que, contrairement à Rosa Parks, qui faisait partie d’un mouvement de protestation bien organisé cherchant à se faire entendre devant les tribunaux, Mme Desmond était seule et avait posé un geste d’un rare courage.

L’héritage de Viola Desmond est de plus en plus reconnu. Le traversier du port de Halifax porte maintenant son nom et des rues dans cette ville de même qu’à Montréal pourraient aussi être rebaptisées sous peu en son honneur.