MONTRÉAL — Les sept députés démissionnaires du Bloc québécois, qui exigent la démission de la chef Martine Ouellet, publient à leur tour une lettre ouverte dans les médias samedi.

Les sept élus sont menacés d’expulsion, alors que le bureau national du Bloc se réunit samedi à Montréal, en présence de Mme Ouellet.

Les démissionnaires affirment que l’exécutif du parti contribuera à la mort du Bloc québécois s’il décide de les exclure de façon définitive du parti.

Ils répètent que le leadership, les orientations et la vision de Martine Ouellet, centrés uniquement sur l’indépendance, ne servent pas les intérêts du Québec.

Ils rappellent que les décisions sur l’avenir du Québec se prendront à Québec et non à Ottawa, et qu’entre-temps, le Bloc québécois «a la responsabilité de protéger le Québec des effets néfastes du carcan fédéral».

Ils expliquent par ailleurs que «la soumission demandée par Mme Ouellet, ce n’est pas de se taire et de rentrer dans le mur à 200 km/h».

Les sept élus déclarent qu’«une chef qui s’en prend à ses propres députés lors d’un conseil général, ça ne sert pas les intérêts du Québec». Ils ajoutent qu’«une chef qui siège à Québec quand son parti est à Ottawa, ça ne sert pas non plus les intérêts du Québec».

Vendredi, ce sont une vingtaine d’ex-députés bloquistes, dont l’ancien chef Gilles Duceppe, qui avaient signé une lettre ouverte réclamant le départ de Martine Ouellet.