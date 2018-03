Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Couillard en France

Le premier ministre Philippe Couillard entreprend lundi une visite officielle en France. Il doit notamment rencontrer le président français Emmanuel Macron, lundi et le premier ministre Édouard Philippe, jeudi.

Tarifs

La Maison-Blanche risque d’être au coeur de l’actualité économique cette semaine alors que les yeux seront tournés vers Washington, qui compte imposer des tarifs sur les importations d’aluminium et d’acier. Le président a semé l’émoi la semaine dernière en affirmant qu’il songeait à imposer dès cette semaine une taxe de 25 pour cent sur les importations d’acier et une taxe de 10 pour cent sur celles d’aluminium. On ignore pour l’instant si les tarifs douaniers toucheraient aussi le Canada, le plus important exportateur d’acier et d’aluminium vers les États-Unis. Le président Trump a promis jeudi de clarifier ses intentions au cours des prochains jours en signant un décret.

Banque du Canada

La Banque du Canada annoncera mercredi sa décision au sujet du taux cible du financement à un jour. En janvier, elle avait porté son taux directeur est à 1,5 pour cent, une troisième hausse en six mois.

Canadien de Montréal

Le Canadien poursuit son périple de six matchs à l’étranger en disputant trois rencontres contre des rivaux de l’Association Est: les surprenants Devils du New Jersey (mardi), les Panthers de la Floride (jeudi) et le Lightning de Tampa Bay (samedi), meneurs au classement de l’Association.

Impact de Montréal

L’Impact de Montréal dispute son deuxième match de la jeune saison de la MLS en affrontant samedi le Crew à Columbus.